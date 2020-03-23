В Киеве завершили расследование дела "Троещинского маньяка"

Столичные правоохранители завершили расследование уголовного производства в отношении мужчины, который подозревается в нападениях на лиц мужского пола и одном убийстве. Злоумышленник ранее уже успел получить в социальных сетях прозвище "Троещинский маньяк", так как он нападал на людей на Воскресенке и Троещине.

Так, осенью прошлого года к копам поступили четыре сообщения о нападениях на мужчин. В результате 69-летний житель Киева от полученных телесных повреждений скончался, а еще трое киевлян в возрасте от 22-х до 56-ти лет были госпитализировали с ножевыми ранениями. Подозреваемого в нападениях задержали в октябре. Новости "Сегодня" подробно писали об этом деле. Фигурантом оказался киевлянин 1975 года рождения, который ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за убийство и проходил лечение в психоневрологическом диспансере.

"Сейчас досудебное расследование завершено. Правоохранители собрали достаточное количество доказательств и сообщили мужчине о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 15 п. 13 ч. 2 ст. 115 (Покушение на убийство) и п. 13 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство)", - говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

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Суд избрал мужчине меру пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение. В случае признания мужчины вменяемым ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее журналисты "Сегодня" выяснили, кого подозревают в этой серии нападений.

Также новости "Сегодня" писали, что в Виннице ранее был задержан "колющий маньяк".

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