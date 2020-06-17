В Киеве завершили расследование жестокого убийства двух девушек на Подоле

В Киеве завершили расследование жестокого убийства 16-летней Марии Камыниной и 19-летней Евы Лысенко, тела которых нашли 4 января в квартире на Подоле.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, на данный момент завершено досудебное расследование в отношении 34-летнего волынянина Сергея Ксендзика и его 19-летней сообщницы Елизаветы Бершацкой, которые подозреваются в совершении умышленного убийства двух девушек.

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Предварительным следствием установлено, что накануне убийства подозреваемые арендовали на несколько дней однокомнатную квартиру на улице Кирилловской, куда и пригласили Марию и Еву якобы для совместного отдыха. Девушки согласились на предложение.

16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко

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"В дальнейшем, находясь в квартире, подозреваемые с применением насилия совершили нападение на потерпевших с целью завладения их имуществом. У девушек при себе были мобильные телефоны, недорогие украшения и немного денег. При осуществлении сопротивления со стороны потерпевших злоумышленники нанесли ножом 19-летней девушке 17 целенаправленных ударов в шею и грудную клетку, и не менее 28 целенаправленных ударов в шею ее 16-летней подруге. От полученных ранений девушки скончались на месте", - говорится в сообщении.

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Подозреваемых в совершении двойного убийства задержали 6 января по ориентировке на территории железнодорожного вокзала в Одессе.

Также следствие установило, что 29 декабря подозреваемые из корыстных мотивов напали на киевлянина и ограбили его.

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В ближайшее время в суд будет направлен для рассмотрения по существу обвинительный акт по п. п. 1, 6, 12, ч. 2 ст. 115 (Умышленное противоправное причинение смерти двух лиц, совершенное из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц), ч. 4 ст. 187 УК Украины (Нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению, и с угрозой применения такого насилия (разбой), совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений), ч. 2 ст. 186 УК Украины (Открытое похищение чужого имущества (грабеж), совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей. За совершенное им грозит пожизненное лишение свободы.

Подробнее об инциденте смотрите в сюжете:

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