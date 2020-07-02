В Киеве женщина 18 раз сообщала о "бомбе" в здании и убегала из города

Правоохранители задержали женщину, которая неоднократно звонила в полицию, сообщая о "минировании" здания в Шевченковском районе. Для этого она использовала таксофоны и мобильный, постоянно меняя номера. Всего полицейские задокументировали 18 вызовов о "минировании" одного и того же помещения, рассказали в полиции Киева.

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На все вызовы выезжали оперативники, спасатели, врачи и взрывотехники. В результате проверки помещения и прилегающей территории никаких подозрительных предметов или веществ не находили.

В свою очередь, следователи документировали каждый вызов, а оперативники в течение нескольких месяцев устанавливали личность злоумышленницы. Задержали псевдоминерку в Полтаве. Оказалось, что она – жительница Киева, 1964 года рождения. После каждого "минирования" женщина сразу же выезжала за пределы города.

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Следователи начали досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Задержанной сообщили о подозрении, ей грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас суд отправил фигурантку под домашний арест.

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Ранее в Киеве суд приговорил к лишению свободы 33-летнего жителя Чернигова, который совершил заведомо ложное сообщение о минировании станции метро "Нивки".

А в январе псевдоминер в час пик парализовал столичную подземку: из-за анонимного звонка на проверку закрыли пять станций в центральной части города – "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральную".

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