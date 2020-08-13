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В Киеве женщина бросила у магазина двух маленьких внучек

13 августа, 09:35

Наталья Руда Наталья Руда

Малышкам всего лишь один и два года

В Киеве женщина бросила под магазином маленьких внучек, ее разыскали правоохранители и она написали отказ от детей.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице.

"В Оболонское управление полиции поступило сообщение о том, что рядом с магазином на улице Северной длительное время находится коляска с двумя маленькими детьми. Через несколько минут после получения информации полицейские разыскали родственницу девочек и установили обстоятельства, при которых она их оставила", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что семья годовалой и двухлетней девочек стоит на учете как такая, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах в связи с уклонением родителей от выполнения своих обязанностей. Женщина рассказала копам, что ее дочь оставила у нее детей и около двух месяцев не появлялась дома, не интересуясь малышками.

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Женщина попросила забрать сестер, написала официальный отказ и передала их на попечение государству. Детей после осмотра врача отправили в медучреждение.

Напомним, что в Белой Церкви полицейские расследуют убийство новорожденного ребенка.

Также в столице мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали.

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Киев дети малыши

Источник: Сегодня

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