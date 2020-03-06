В Киеве женщина не смогла снять кольцо с пальца и вызвала спасателей

В Киеве молодая женщина не смогла снять кольцо со среднего пальца на левой руке и вызвала спасателей. Об этом сообщается в паблике "dtp.kiev.ua" со ссылкой на КАРС.

"Поступил звонок на линию с просьбой помочь снять кольцо со среднего пальца. Была проведена успешная операция, кольцо аккуратно распилили на две части", - говорится в сообщении.

Пальцы женщины не травмировали.

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Отметим, что это уже не первый подобный случай в столице. Ранее спасатели помогли снять два кольца женщине, которая выпила очень большое количество жидкости. Кольца ей разрезали с помощью маленькой "болгарки".

Также новости "Сегодня" писали, что в Белой Церкви восьмилетний мальчик застрял ногой в прутьях решетки канализации, потребовалась помощь спасателей. Ногу мальчика 2011 рождения освободили с помощью электроинструмента. Мальчик не получил травмы, фельдшером-спасателем была оказана первая домедицинская помощь.

Также в Харькове семилетняя школьница играла во дворе и застряла между двумя стволами деревьев. В "ловушку" попала нога ребенка.

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