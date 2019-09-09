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В Киеве женщина оставила ребенка в запертой машине в 30-градусную жару

9 сентября, 17:02

Ребенок громко плакал, а прохожие хотели разбить стекло

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве женщина оставила на 30-градусной жаре ребенка в запертой машине. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Яжемать оставила на 30-градусной жаре малыша в машине с закрытыми стеклами на 25 минут, а сама пошла в это время на рынок. Ребенок громко плакал, а когда неравнодушные граждане уже хотели бить стекло – она вернулась очень агрессивная и начала вот это "не ваше дело, за своими детьми смотрите" и т.д", – говорится в сообщении.

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/ Фото: Киев Оперативный

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Ранее сообщалось, что двухлетний мальчик погиб в Австрии, оставленный мамой в закрытой машине на 30-градусной жаре. Девушка и ее молодой человек оставили в машине на несколько часов малыша, который заснул во время поездки из Тироля, и молодая мать не хотела его будить. Она вместе с другом ушла в дом, где оба заснули после утомительной поездки. Когда они проснулись, и девушка захотела забрать малыша домой, он был уже мертв.

Ранее сообщалось, что в Италии мать оставила в машине на жаре сына. Ребенка отправили в больницу, однако медики не смогли спасти ему жизнь.

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Киев дети жара

Источник: Сегодня

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