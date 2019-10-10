Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,7
27,12

В Киеве женщина после задержания сына расцарапала копу лицо (видео с места ЧП)

10 октября, 09:40

Женщину задержали, ей инкриминируют статью 345 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы

/ Фото: Информатор

После того, как в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, в Соломенском районе произошло новое ЧП с патрульным. Как сообщает "Информатор", вечером 9 октября женщина расцарапала лицо полицейскому, который задержал ее сына.

Так, экипаж патрульных остановил Mercedes в Соломенском районе, водитель которого отказался предоставлять документы. Сообщается, что молодого человека вытащили из машин, посадили в авто к патрульным и повезли в медучреждение, чтобы проверить его кровь на содержание наркотических веществ. В это время к Соломенскому управлению полиции приехали мать, отец и брат водителя.

При этом, когда экипаж полиции, отвозивший нарушителя на освидетельствование, вернулся к полицейскому управлению, на одного из правоохранителей набросилась мать задержанного и расцарапала копу лицо. Женщина пыталась сбежать, но ее тоже задержали. Правоохранители инкриминируют ей статью 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Реклама

В тренде
Смертельная спецоперация под Киевом: что нужно знать о "террористе номер один"
Оперативная съемка момента задержания Шота Чичиашвили в Москве, 2003 год. Фото: liveleak.com

Напомним, ранее под Киевом молодой мужчина-дебошир напал на правоохранителей.

Также в центре столицы неизвестные ранили полицейского и угнали полицейский автомобильToyota Prius. Полицейские ввели оперативный план "Сирена" по розыску автомобиля и лиц, совершивших это преступление.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев полицейские нападение на копа

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве девять патрульных машин гнались за BMW X5, устроившим ДТП
В Киеве девять патрульных машин гнались за BMW X5, устроившим ДТППроисшествия
Киевлян возмутило видео с парнем, закурившим в вагоне метро
Киевлян возмутило видео с парнем, закурившим в вагоне метроПроисшествия
ЧП в центре Киева с парнем на крыше: в полиции сообщили детали спецоперации
ЧП в центре Киева с парнем на крыше: в полиции сообщили детали спецоперацииПроисшествия
Трое подростков устроили масштабное ДТП на проспекте Правды в Киеве: видео
Трое подростков устроили масштабное ДТП на проспекте Правды в Киеве: видеоПроисшествия
В Киеве во дворах домов сгорело шесть машин
В Киеве во дворах домов сгорело шесть машинПроисшествия
В центре Киева произошло лобовое ДТП: появились фото и видео
В центре Киева произошло лобовое ДТП: появились фото и видеоПроисшествия

Новости партнеров

Loading...