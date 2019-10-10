В Киеве женщина после задержания сына расцарапала копу лицо (видео с места ЧП)

Женщину задержали, ей инкриминируют статью 345 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы

/ Фото: Информатор

После того, как в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, в Соломенском районе произошло новое ЧП с патрульным. Как сообщает "Информатор", вечером 9 октября женщина расцарапала лицо полицейскому, который задержал ее сына.

Так, экипаж патрульных остановил Mercedes в Соломенском районе, водитель которого отказался предоставлять документы. Сообщается, что молодого человека вытащили из машин, посадили в авто к патрульным и повезли в медучреждение, чтобы проверить его кровь на содержание наркотических веществ. В это время к Соломенскому управлению полиции приехали мать, отец и брат водителя.

При этом, когда экипаж полиции, отвозивший нарушителя на освидетельствование, вернулся к полицейскому управлению, на одного из правоохранителей набросилась мать задержанного и расцарапала копу лицо. Женщина пыталась сбежать, но ее тоже задержали. Правоохранители инкриминируют ей статью 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

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Напомним, ранее под Киевом молодой мужчина-дебошир напал на правоохранителей.

Также в центре столицы неизвестные ранили полицейского и угнали полицейский автомобильToyota Prius. Полицейские ввели оперативный план "Сирена" по розыску автомобиля и лиц, совершивших это преступление.

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