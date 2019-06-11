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В Киеве женщина потеряла двухлетнего сына, пока была в магазине

11 июня, 14:42

Малыша нашли на улице прохожие

Фото: Facebook
Фото: Facebook.

В Дарницком районе произошло необычное ЧП. На ул. Ревуцкого случайные прохожие обнаружили двухлетнего мальчика, который шел по улице без взрослых. Жители вызвали правоохранителей, которым довольно оперативно удалось разыскать мать ребенка. 

"На месте происшествия сотрудники сектора ювенальной превенции Дарницкого управления полиции установили, что 38-летняя местная жительница вместе с малолетним сыном была в магазине и стояла в очереди. Женщина не увидела, как мальчик вышел из магазина и сам направился домой", – сообщают в ГУ НП Киева.

Полицейские выяснили, что мать мальчика числится на учете в районной службе по делам детей и семьи как женщина, которая не обеспечивает необходимые условия для жизни ребенка. На нее составили административные материалы по ст. 184 (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает уплату штрафа до 1700 гривен.

В соцсетях местные жители также сообщают, что семья, в которой воспитывается малыш, неблагополучная.

"Дети постоянно ходят одни, голодные холодные и попрошайничают", – пишут люди. Другие отмечают, что на самом деле потерять ребенка в людном месте довольно легко, мол достаточно хоть на секунду отвернуться.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве на Печерске новорожденного ребенка отобрали у матери в связи с угрозой жизни и здоровью младенца.

Также сообщалось, что под Киевом женщина "потеряла" детей и заявила об их исчезновении в полицию.

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Тег Киев, ребенок, родители

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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