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В Киеве женщина присвоила квартиру за два миллиона гривен

14 июня, 17:18

Фигурантка подделала решение суда и обманула нотариуса

Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области

В Киеве полиция расследует скандальное дело о завладении дорогой квартиры на улице Белицкой в Подольском районе столицы. Помещение по факту принадлежит Киевраде, сообщили правоохранители.

Так, несудимая 42-летння уроженка Хмельницкой области подделала документы и с помощью нотариуса, который не знал о ее преступных намерениях, присвоила себе жилье.

"Мы выяснили, что женщина подделала решение районного суда о признании права собственности на квартиру на улице Белицкой и обратилась к частному нотариусу для внесения соответствующих сведений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. В результате фигурантка завладела недвижимостью, которая принадлежит Киевскому городскому совету, стоимость которой составляет примерно два миллиона гривен", – рассказала Ангелина Семчук, старший следователь отделения расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности Подольского управления полиции.

Она также отметила, что досудебное следствие длилось более года. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Мошеннице грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

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Тег Киев, квартира, мошенник, нотариус

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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