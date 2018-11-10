В Киеве женщина продавала психотропы вместо таблеток для похудения

Злоумышленнице грозит от шести до десяти лет лишения свободы

В Киеве правоохранители задержали женщину, которая вместо таблеток для похудения продавала через интернет-магазин психотропное вещество сибутрамин. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

"В ходе досудебного следствия задокументирован факт сбыта 62 капсул указанного препарата, в котором, согласно заключению эксперта, масса сибутрамина составляет 0,521 г. Стоимость "препарата" для похудения составляла 500 грн за 30 капсул", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Из Одессы отправляли наркотики по почте под видом зоотоваров

Правоохранители также провели обыск по месту жительства 35-летней харьковчанки, в ходе которого выявили и изъяли 31 блистер указанного "продукта", банковскую карточку, на которую перечислялись средства, компьютерную технику и прочее.

Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконный сбыт психотропного вещества, совершенный повторно) и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Харькове 13-летняя школьница отравилась таблетками для похудения. Предварительно было установлено, девочка выпила препарат с целью похудения дома. После приема лекарств ей стало плохо.

А во Львовской области: пока взрослые сажали картошку, ребенок наглотался таблеток. Медики диагностировали у малыша клиническую смерть.