В Киеве женщина за рулем Mitsubishi въехала под грузовик

Фото: патрульная полиция Киева

В Киеве во вторник, 18 февраля, на проспекте Николая Бажана столкнулись три авто. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в столице.

"Женщина-водитель транспортного средства Mitsubishi не справилась с управлением и совершила столкновение с отбойником. В результате чего произошел неуправляемое движение автомобиля, которое привело к столкновению с автомобилем Skoda. Автомобиль Mitsubishi, по инерции столкнулся с грузовиком Volvo", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель автомобиля Mitsubishi, ее госпитализировали.

Ранее сообщалось, что на проспекте Дружбы народов нетрезвая девушка устроила массовую аварию. Она не сдержала безопасной дистанции и совершила столкновение с автомобилем Nissan, тот по инерции столкнулся с Renault, а последний – с автомобилем Hyundai.

Кроме того, в Броварах Киевской области пьяный полицейский за рулем Nissan сбил двух людей.

Также сообщалось о смертельном ДТП на столичных Осокорках, где автомобиль выехал на тротуар.

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