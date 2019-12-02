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В Киеве женщина с ребенком обматерила таксиста без детского автокресла (видео)

2 декабря, 11:03

Водитель отказался везти пассажирку с ребенком, так как женщина не указала необходимость наличия детского автокресла

Видео: Киев Оперативный

В Киеве произошел новый конфликт между пассажирами и водителем такси из-за детского автокресла.

Так, в паблике "Киев Оперативный" опубликовано видео, на котором женщина с ребенком вызвала такси, однако не указала в заказе необходимость наличия детского автокресла. В результате между таксистом и женщиной завязалась перепалка, так как водитель без детского автокресла отказался перевозить пассажирку с ребенком. В ответ женщина начала выражаться нецензурной бранью.

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Отметим, это уже не первый подобный случай в столице.

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Недавно в Верховной Раде одобрили введение штрафов за перевозку детей в автомобилях без автокресел. Хотя ранее такие нормы и были в наших правилах дорожного движения, но никакой ответственности за их нарушение не предполагалось. Сайт "Сегодня" разбирался, зачем нужны автокресла, почему простых ремней безопасности недостаточно, кого коснется нововведение и что будет с таксистами.

Отметим, что согласно принятому Радой закону, за нарушение правил перевозки детей водитель должен будет заплатить штраф в размере 30 необлагаемых минимумов – сейчас это 510 гривен. При повторном нарушении сумма наказания вырастает до 850 гривен.

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Киев такси автокресло

Источник: Сегодня

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