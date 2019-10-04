В Киеве женщина соврала про кражу украшений из-за страха перед мужем

Женщина сдала украшения в ломбард, а в полицию заявила о краже

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Столичная полиция объявила подозрение женщине, которая сдала в ломбард свои ювелирные украшения и заявила в полицию о том, что у нее их украли. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"В дежурную часть Соломенского управления полиции от местной жительницы поступило сообщение о том, что в квартире на нее и ее сына напал незнакомец с ножом, который забрал драгоценности. Правоохранителям потерпевшая рассказала: когда она возвращалась с прогулки со своим двухлетним сыном, за ней в квартиру зашел неизвестный и схватил ребенка. Мужчина приставил мальчику к шее нож и потребовал отдать деньги. Женщина собрала все свои ювелирные украшения и отдала правонарушителю", – говорится в сообщении.

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В ходе расследования выяснилось, что в показаниях женщины есть расхождения. Впоследствии 39-летняя киевлянка призналась, что драгоценности сдала в ломбард, а рассказать об этом мужу побоялась. За содеянное ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

Также столичные полицейские задержали мужчину, который украл из машины сумку с более чем 40 тысячами гривен.

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