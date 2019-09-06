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В Киеве женщина украла ноутбук с помощью ребенка

6 сентября, 09:56

Александр Марущак

Женщина с маленьким ребенком попросилась зайти в квартиру к жителям, чтобы перепеленать девочку в ванной

/ Фото: Unsplash

Киевлян уже грабят, прикрываясь маленькими детьми на руках. На улице Берлинского женщина с маленьким ребенком попросилась зайти в квартиру к жителям, чтобы перепеленать девочку в ванной. Незнакомка била на жалость — мол, ребенок плачет. Добрые хозяева впустили женщину в квартиру, и та зашла в ванную, а затем поблагодарила хозяев и ушла. Те же обнаружили, что из квартиры пропал ноутбук.

"Хозяева вызвали полицию и начали догонять свою гостью. Патрульные остановили 26-летнюю женщину с ребенком и при поверхностном осмотре обнаружили ноутбук жильцов. При проверке оказалось, что "мать" уже не раз привлекалась за подобное. За кражу ноутбука ей грозит до трех лет лишения свободы", — говорят в полиции.

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Ранее под Киевом поймали банду, которая в форме сотрудников СБУ нападала на дорогие машины.

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Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги.

Кроме того, в столице разбойники с игрушечным пистолетом отобрали у парня телефон.

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Киев кража вор

Источник: Сегодня

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