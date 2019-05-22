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В Киеве женщина умерла после липосакции в частной клинике

22 мая, 11:28

Инцидент произошел еще в 2017 году, хирургу сообщили о подозрении

Фото: Pixabay

Киевская прокуратура сообщила о подозрении хирургу частной клиники косметической хирургии, халатное отношение к профессии которого привело к смерти пациентки. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Смертельная операция была проведена в частной клинике косметической хирургии, расположенной в Печерском районе города Киева в феврале 2017 года. Однако решить вопрос о наличии или отсутствии состава преступления в действиях медицинских работников, которые занимались оперативным вмешательством, не представлялось возможным из-за длительного проведения необходимых судебно-медицинских экспертиз", - говорится в сообщении.

Получив заключение комиссионной экспертизы, который подтвердило результаты первичного исследования, установлено, что между оперативным вмешательством, проведенным врачом-хирургом в частной клинике, и наступлением смерти 42-летней пациентки есть причинно-следственная связь и имеющийся дефект в оказании медицинской помощи в послеоперационном периоде.

"Учитывая указанные обстоятельства, хирургу инкриминируется ч. 1 ст. 140 УК Украины ("Ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больного")", – уточнили в прокуратуре.

Обвинительный акт будет направлен в Печерский районный суд для рассмотрения по существу.
 
Напомним, ранее прокуратура сообщила о подозрении врачу-невропатологу, по вине которого умерла пациентка в Володарской центральной районной больнице.

Также мы писали, что в Одесской области на операционном столе в больнице Подольска умер восьмилетний мальчик, которому делали несложную операцию по удалению аденоидов. Мальчик так и не вышел из наркоза. Тело ребенка отправили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Медперсонал и родственников умершего школьника уже полицейские опросили. По факту смерти открыто уголовное производство.


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Тег Киев, операция, хирург, липосакция

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