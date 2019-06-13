В Киеве женщина умерла в очереди к врачу

За день до этого женщина жаловалась на слабость, однако серьезных проблем со здоровьем у нее не было

Фото: Информатор

В Киеве после пожара в одной из детских поликлиник на улице Стражеско в Соломенском районе произошло новое ЧП. Как сообщает "Информатор", в Консультативно-диагностическом центре на Гарматной женщина умерла, пока сидела в очереди к врачу.

Сообщается,что инцидент произошел около 11:00 в четверг, 13 июня. Родственники женщины привезли ее в поликлинику, так как за день до трагедии она чувствовала слабость. Женщина заняла очередь и стала ждать приема к врачу под кабинетом на третьем этаже. Ей внезапно стало плохо и она умерла прямо под кабинетом.

При этом, по словам родных, у женщины не было серьезных заболеваний. Они также сообщили, что "скорая" отказалась приезжать в поликлинику не только по их вызову, но и по вызову сотрудников медучреждения.







Ранее сообщалось, что на Позняках внезапно умер мужчина, который ходил по улице, бил машины и просил о помощи. Он скончался буквально на руках у правоохранителей.

Также новости "Сегодня" сообщали, что вечером 10 июня пожар произошел в "Одесском областном медицинском центре психического здоровья". Пламя охватило 500 квадратных метров крыши одноэтажного деревянного здания. На борьбу с огнем было направлено 12 единиц техники и 57 бойцов ГСЧС. Жертвами пожара стали семь человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве женщина умерла в очереди к врачу". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"