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В Киеве женщина умерла в очереди к врачу

13 июня, 14:01

За день до этого женщина жаловалась на слабость, однако серьезных проблем со здоровьем у нее не было

Фото: Информатор

В Киеве после пожара в одной из детских поликлиник на улице Стражеско в Соломенском районе произошло новое ЧП. Как сообщает "Информатор", в Консультативно-диагностическом центре на Гарматной женщина умерла, пока сидела в очереди к врачу.

Сообщается,что инцидент произошел около 11:00 в четверг, 13 июня. Родственники женщины привезли ее в поликлинику, так как за день до трагедии она чувствовала слабость. Женщина заняла очередь и стала ждать приема к врачу под кабинетом на третьем этаже. Ей внезапно стало плохо и она умерла прямо под кабинетом.

При этом, по словам родных, у женщины не было серьезных заболеваний. Они также сообщили, что "скорая" отказалась приезжать в поликлинику не только по их вызову, но и по вызову сотрудников медучреждения.

Ранее сообщалось, что на Позняках внезапно умер мужчина, который ходил по улице, бил машины и просил о помощи. Он скончался буквально на руках у правоохранителей.

Также новости "Сегодня" сообщали, что вечером 10 июня пожар произошел в "Одесском областном медицинском центре психического здоровья". Пламя охватило 500 квадратных метров крыши одноэтажного деревянного здания. На борьбу с огнем было направлено 12 единиц техники и 57 бойцов ГСЧС. Жертвами пожара стали семь человек.


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Тег Киев, смерть, поликлиника

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Сегодня

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