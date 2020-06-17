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В Киеве женщина устроила стрельбу возле многоэтажки

17 июня, 19:36

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Незнакомка стреляла из чужого пистолета

В Киеве днем ​​патрульные получили сообщение о выстрелах на улице Зои Гайдай. Заявительница утверждала, что слышала характерные звуки с улицы, после чего выглянула из окна и увидела у подъезда незнакомку, которая крутила на пальце пистолет, рассказали в Патрульной полиции Киева.

Патрульные прибыли на вызов еще до конца разговора заявительницы с оператором. Инспекторы увидели возле дома женщину, а рядом с ней – отстрелянные гильзы. Гражданке провели поверхностный осмотр, во время которого обнаружили у нее предмет, похожий на травматический пистолет, и патроны к нему. Женщина не отрицала причастность к событию, сообщила, что оружие ей не принадлежит и разрешительных документов у нее нет.

Патрульные задержали женщину, а на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Оболонского управления полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств и предоставления правовой квалификации действиям задержанной. Полиция выясняет мотивы женщины, цель ее поступка и вычисляет владельца оружия, из которого она стреляла.

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Ранее в полиции Киева прокомментировали инцидент, который произошел 11 июня на Виноградаре. Напомним, там водитель задел пешехода, переходившего дорогу, и его друзья решили устроить самосуд, избив автомобилиста. Тем временем местная жительница вытащила из машины сумку водителя и его пистолет и выстрелила.

Правоохранители уточнили сайту "Сегодня", что инцидент произошел на улице Светлицкого. В полиции Подольского района нам сообщили, что информацию по поводу стрельбы и воровства денег из кошелька во время конфликта на Виноградаре они не могут подтвердить.

Напомним, в одной из столичных маршруток, курсирующих по маршруту № 555, произошла драка между пассажирками. Женщины подрались якобы из-за того, что не поделили место. Отметим, что маршрутный автобус № 555 выполняет рейс от ул. Николая Кибальчича до ДВРЗ.

Видео: Киев Оперативный

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Киев оружие женщина пистолет Зои Гайдай травматический пистолет

Источник: Сегодня

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