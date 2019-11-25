В Киеве женщине "светит" до пяти лет тюрьмы за кражу масла в магазине

Жительница столицы уже привлекалась к уголовной ответственности за кражи

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичная полиция задержала женщину за кражу из супермаркета сливочного масла на сумму около 1500 гривен. Масло женщина планировала перепродать. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"Столичным правоохранителям поступило сообщение о том, что в супермаркете на проспекте Степана Бандеры охрана обнаружила у посетительницы неоплаченный товар. Полицейским администратор магазина рассказала, что по камерам видеонаблюдения работники обнаружили в торговом зале посетительницу, которая прятала в свой рюкзак упаковки со сливочным маслом. Далее, не заплатив за продукты питания, женщина прошла мимо кассы, но на выходе ее остановила охрана заведения и попросила показать содержимое рюкзака", – говорится в сообщении.

В итоге у женщины нашли несколько пачек масла на 1500 гривен.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве Реклама

"Правонарушительницей оказалась 32-летняя киевлянка, которая неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение краж. Ее задержали", – уточнили в полиции.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Фигурантке сообщили о подозрении в совершении преступления, суд отправил ее под круглосуточный домашний арест.

Ранее в Киеве задержали мужчину, который пытался вынести из супермаркета плитку шоколада и коньяк, не расплатившись за товар на сумму около 3000 гривен.

Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

Также столичные полицейские задержали мужчину, который украл из машины сумку более чем с 40 тысячами гривен.

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