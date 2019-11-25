Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,05
26,48

В Киеве женщине "светит" до пяти лет тюрьмы за кражу масла в магазине

25 ноября, 16:49

Жительница столицы уже привлекалась к уголовной ответственности за кражи

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичная полиция задержала женщину за кражу из супермаркета сливочного масла на сумму около 1500 гривен. Масло женщина планировала перепродать. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"Столичным правоохранителям поступило сообщение о том, что в супермаркете на проспекте Степана Бандеры охрана обнаружила у посетительницы неоплаченный товар. Полицейским администратор магазина рассказала, что по камерам видеонаблюдения работники обнаружили в торговом зале посетительницу, которая прятала в свой рюкзак упаковки со сливочным маслом. Далее, не заплатив за продукты питания, женщина прошла мимо кассы, но на выходе ее остановила охрана заведения и попросила показать содержимое рюкзака", – говорится в сообщении.

В итоге у женщины нашли несколько пачек масла на 1500 гривен.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Реклама

"Правонарушительницей оказалась 32-летняя киевлянка, которая неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение краж. Ее задержали", – уточнили в полиции.

В тренде
Революция Достоинства в Киеве: как изменились ее главные места (фото)

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Фигурантке сообщили о подозрении в совершении преступления, суд отправил ее под круглосуточный домашний арест.

Ранее в Киеве задержали мужчину, который пытался вынести из супермаркета плитку шоколада и коньяк, не расплатившись за товар на сумму около 3000 гривен.

Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

Также столичные полицейские задержали мужчину, который украл из машины сумку более чем с 40 тысячами гривен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев кража масло

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Самолет сдувало, дети кричали: в Харькове чуть не разбился авиалайнер и 189 пассажиров
Самолет сдувало, дети кричали: в Харькове чуть не разбился авиалайнер и 189 пассажировХарьков
Новый антирекорд: неизвестный
Новый антирекорд: неизвестный "пролетел" по Киеву со скоростью 288 километров в часПроисшествия
Из
Из "Борисполя" несколько часов не могут улететь пассажиры: в аэропорту – скандал (видео)Происшествия
В Киеве остановились троллейбусы: люди вынуждены идти пешком (видео)
В Киеве остановились троллейбусы: люди вынуждены идти пешком (видео)Происшествия
Столичная полиция сообщила подробности смерти парня на Подоле
Столичная полиция сообщила подробности смерти парня на ПодолеПроисшествия
Под Киевом произошло жуткое ДТП: у пешеходов не было шансов выжить
Под Киевом произошло жуткое ДТП: у пешеходов не было шансов выжитьПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...