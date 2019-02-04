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В Киеве женщину, которая утопила своих детей, требуют отправить на принудительное лечение

Сегодня, 16:30

По данным прокуратуры, женщина до сих пор находится в невменяемом состоянии

Фото: Pixabay
В Киеве женщину, которая утопила своих детей, требуют отправить на принудительное лечение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/081/b5d/5c5081b5d27b3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/081/b5d/5c5081b5d27b3.jpg Происшествия По данным прокуратуры, женщина до сих пор находится в невменяемом состоянии

Прокуратура настаивает на принудительном лечении 36-летней женщины, которая подозревается в убийстве двоих своих малолетних детей, сообщает прокуратура Киева.

Напомним, трагедия произошла в конце октября 2018 год. В полицию обратился отец малышей, сообщив об исчезновении пятилетнего мальчика и шестилетней девочки. По его словам, бывшая жена утром ушла из дома с их общими детьми и не выходила на связь. Пропавшую женщину по ориентировке обнаружили на следующий день на трассе Киев – Чернигов в неадекватном состоянии. В разговоре она сообщила, что утопила детей в озере Серебряный Кол на территории Дарницкого района столицы и пыталась покончить с собой.

Сейчас столичная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении 36-летней женщины, которую подозревают в умышленном убийстве двух своих малолетних детей.

Следователи и прокуроры собрали достаточно доказательств, указывающих на совершение этого преступления матерью погибших детей. Ее действия квалифицированы по п.п.1, 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух лиц, а также малолетних детей).

Согласно результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что подозреваемая в момент совершения преступления находилась в состоянии невменяемости, не могла осознавать значение своих действий и руководить ими вследствие расстройства психической деятельности. По заключению врачей, состояние матери детей с момента совершения преступления не изменилось и она нуждается в применении принудительных мер медицинского характера.

В связи с этим, следователем по согласованию с прокурором направлено в суд ходатайство о применении в отношении подозреваемого принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением, что исключало бы ее опасное поведение.

На время рассмотрения ходатайства подозреваемая находится в медицинском учреждении закрытого типа.

Ранее судья Дарницкого райсуда Киева приняла решение проводить в закрытом режиме заседание суда по избранию меры пресечения для матери, подозреваемой в убийстве двоих своих маленьких детей. После решения судьи всех посторонних попросили покинуть зал заседания суда.

Также мы писали, что жители района характеризовали Екатерину Б., как добрую и спокойную женщину. Она работала воспитателем в детском саду.

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Тег убийство, прокуратура, позняки, убийство детей

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