В Киеве жестко избили спасателя, сделавшего замечание за езду по тротуару

Фото: Роман Ткачук

В Киеве жестоко избили спасателя – заместителя командира КАРС "Киевская служба спасения" по оперативно-спасательной работе Максима Крыжановского. Об этом сообщил начальник управления по ЧС КГГА Роман Ткачук на своей странице в Facebook.

"Спасателем работает уже более 18 лет. Это человек, который 24 часа, семь дней в неделю находится в состоянии "звонок-все бросил-выехал на вызов". <...> 23 августа Максима избили до бессознательного состояния. Их было четверо на одного. Избили за то, что сделал замечание водителям, которые мчались по тротуару, объезжая пробку. Ехали по тротуару. Где ходят дети. Максим задержал этих горе-водителей, пытаясь привести их в чувство и напомнить, что они – не центр вселенной и вокруг также живут люди", – написал Ткачук, уточнив регистрационный номер авто – АА 8007 ТР, марки Nissan Juke.

Фото: Роман Ткачук

Фото: Роман Ткачук

На данный момент избитому спасателю предстоит обследование и лечение.

Ранее в Киеве двое молодых людей напали на полицейского, который прибыл на вызов о нарушении тишины в Деснянском районе.

Также в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.

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