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В Киеве жестко наказали мошенников, укравших миллионы гривен через "обменники"

Сегодня, 14:23

Мошенников, которые воровали крупные суммы, отправили в тюрьму

Иллюстрация. Фото из открытых источников
Иллюстрация. Фото из открытых источников.
В Киеве жестко наказали мошенников, укравших миллионы гривен через "обменники" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/887/912/5ca887912df43.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/887/912/5ca887912df43.jpg Происшествия Мошенников, которые воровали крупные суммы, отправили в тюрьму

В Киеве вынесли приговор мошенникам, которые украли около трех миллионов гривен через организованные ими фиктивные пункты обмена валют. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как выяснилось в ходе следствия, злоумышленники брали в аренду помещения, которые имели запасной выход, оборудовали их под пункты обмена валют и размещали в интернете объявления о покупке и продаже валюты по выгодному курсу.

Получив от клиента деньги, "кассир" с помощью магнитных замков блокировал входную дверь, лишая жертву возможности выйти из помещения, а сам в это время скрывался вместе с деньгами. С помощью этой схемы за период с июля по август 2017 года мошенники "заработали" около 2,7 млн гривен.

Дарницкий районный суд Киева признал обоих обвиняемых виновными и приговорил одного из подсудимых к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества, а второго – к пяти годам тюрьмы.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как мошенники научились обманывать продавцов в интернете.

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Тег афера, мошенничество, валюта, мошенники, приговор, мошенник, аферисты, обменник, аферист

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