В Киеве жестко наказали мошенников, укравших миллионы гривен через "обменники"
Мошенников, которые воровали крупные суммы, отправили в тюрьму
В Киеве вынесли приговор мошенникам, которые украли около трех миллионов гривен через организованные ими фиктивные пункты обмена валют. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Как выяснилось в ходе следствия, злоумышленники брали в аренду помещения, которые имели запасной выход, оборудовали их под пункты обмена валют и размещали в интернете объявления о покупке и продаже валюты по выгодному курсу.
Получив от клиента деньги, "кассир" с помощью магнитных замков блокировал входную дверь, лишая жертву возможности выйти из помещения, а сам в это время скрывался вместе с деньгами. С помощью этой схемы за период с июля по август 2017 года мошенники "заработали" около 2,7 млн гривен.
Дарницкий районный суд Киева признал обоих обвиняемых виновными и приговорил одного из подсудимых к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества, а второго – к пяти годам тюрьмы.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как мошенники научились обманывать продавцов в интернете.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве жестко наказали мошенников, укравших миллионы гривен через "обменники"". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве убийцам одиноких старушек вынесли суровые приговоры
За разбойные нападения и убийства двух человек вынесли приговор мужчине и женщине