В Киеве жестко проучили "героя парковки"

/ Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве на Минском массиве местные жители наказали "героя парковки", сообщается в паблике dtp.kiev.ua. Так, на улице Панча, 7, на неправильно припаркованный автомобиль положили использованный памперс, измазав лобовое стекло его содержимым.

"Картина маслом, на проходе ставит машину, не первый раз ул. Панча 7. Ее и выкатывали на середину дороги, и предупреждали не раз, чувак не понимает, он всегда ставит ее четко на проходе к дому", - говорится в сообщении.

Напомним, в городе началась активная борьба с нарушителями парковки. Таким водителям грозят не только штрафы, но и эвакуация машин. "Сегодня" разбирались, чьи авто забирают на штрафплощадки в первую очередь и сколько придется заплатить. Кстати, сам реестр админнарушений пока работает в тестовом режиме, но скоро должен пройти регистрацию в Минюсте. В инспекции заверяют, что получат полный доступ к этой базе уже к концу августа.

Ранее мы писали, что в центре Киева устроили рейд на "героев парковки".

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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