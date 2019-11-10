В Киеве жестоко избили ветерана АТО и его жену – волонтер

Обоим пострадавшим сразу же были проведены операции, оба сейчас в коме

Фото: Татьяна Грубенюк/Facebook

В Киеве совершено жестокое нападение на ветерана АТО Игоря Панова (позывной "Хан"), который служил в 90-м батальоне, и его жену. Супруги сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила в Facebook волонтер Татьяна Грубенюк.

"Сегодня ночью в подъезде собственного дома на лестнице между этажами был найден Панов Игорь (позывной "Хан") с женой ... Найдены без сознания с проломленными головами", - написала она, добавив, что нападавшие "били чем-то очень тяжелым и с особой жестокостью".

По словам женщины, супругов нашли соседи. При этом никаких подозрительных звуков (ссоры или драки) никто из них не слышал.

Волонтер рассказала, что обоим пострадавшим сразу же были проведены операции, оба сейчас в коме, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Впрочем, у Панова травма гораздо тяжелее.

"У Оксаны состояние немного лучше. Она реагирует на раздражители. Состояние стабильно тяжелое. Будут пробовать давать зондовое питание. У Хана состояние критическое", – сообщила она.

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