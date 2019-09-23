В Киеве жестоко убили 16-летнюю школьницу: в преступлении подозревают отца девушки

Между девушкой и ее отцом возник конфликт из-за того, что мужчина пришел домой пьяным

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В квартире на улице Попова в Оболонском районе Киева была найдена мертвой 16-летняя девушка. В убийстве подозревают отца школьницы, который был лишен родительских прав. Полиция выяснила, что накануне между ними возник конфликт из-за того, что мужчина пришел домой пьяным.

По данным столичного главка Национальной полиции, правоохранителей на место ЧП вызвала бабушка погибшей.

"Правоохранителям, которые прибыли на место происшествия, хозяин дома рассказал, что он пришел домой навеселе, а дочери это не понравилось, и между ними возникла ссора. Во время конфликта девушка якобы хотела выйти из дома на улицу, но отец не позволил ей это сделать и связал ее веревкой. Потом он пошел спать, а когда проснулся, то увидел, что дочь лежит без признаков жизни", – уточнили в полиции.

Бабушка школьницы является ее официальным опекуном: ее мать в семье уже давно не видели, а отца лишили родительских прав несколько лет назад.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Также полиция опубликовала видео с места инцидента.

Ранее сообщалось, что в селе Большая Александровка Бориспольского района 19-летний парень убил своего отца.

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Смотрите подробности убийства Зможного в сюжете:

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