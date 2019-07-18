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В Киеве жестоко убили 52-летнюю женщину: полиция сообщила подробности (фото с места ЧП)

18 июля, 13:34

Тело женщины нашла ее коллега по работе

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве
Фото: ГУ Нацполиции в Киеве.

Киевлян шокировало жестокое убийство в Святошинском районе. На улице Чистяковской на балконе одной из квартир найдено окровавленное тело 52-летней женщины.

Около девяти утра в полицию обратилась женщина, которая обеспокоилась тем, что ее подруга не вышла на работу. Она решила навестить ее и узнать, все ли в порядке. Попав в квартиру, женщина увидела ужасающую картину: стены были в крови, а руки ее подруги были связаны и рядом валялся поломанный табурет. Увы, женщина к моменту прихода подруги уже была мертва.

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве
Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Для выяснения всех обстоятельств на место вызвали следственно-оперативную группу и кинологов.

"Наши криминалисты обнаружили у погибшей травмы головы и грудной клетки. Для установления точной причины произошедшего тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу", – рассказал Сергей Чернышов, начальник Святошинского управления полиции.

Он также отметил, что ведомости о ЧП правоохранители внесли в ЕРДР по статье 115 "Умышленное убийство". Сейчас полицейские устанавливают все детали трагедии и опрашивают свидетелей.

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве
Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Ранее сообщалось, что в городе Фастов Киевской области произошло жестокое убийство: мужчина проник в дом своего знакомого и, пока тот спал, нанес ему 24 удара ножом.

Также в Харькове копы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве


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Тег Киев, убийство, расследование

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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