В Киеве жестоко убили молодого парня
Тело 22-летнего парня обнаружил в ванной комнате его отчим
В Соломенском районе Киева убили молодого парня. Как сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции, в квартире по улице Выборгской в ванной комнате мужчина обнаружил мертвым своего пасынка и вызвал правоохранителей.
На месте инцидента полицейские обнаружили мертвым 22-летнего парня с ножевыми ранениями. По данным полиции, он был безработным. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.
По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.
Сейчас полиция разыскивает подозреваемых.
Ранее сообщалось, что в Киеве на Борщаговке произошел смертельный инцидент. Так, 4 марта поздно вечером на улице Маршала Бирюзова, 19, молодой парень во время конфликта на улице убил своего соседа. 65-летний мужчина скончался на месте от удара головой об землю.
Также сообщалось, что в начале марта в Киеве был убит фигурант в деле "бриллиантовых прокуроров" – владелец ювелирного завода Сергей Киселев, бриллианты фирмы которого были найдены у обвиняемого в коррупции экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.
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