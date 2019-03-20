В Киеве жестоко убили молодого парня

Тело 22-летнего парня обнаружил в ванной комнате его отчим

Фото: Нацполиция

В Киеве жестоко убили молодого парня //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/207/d60/5c9207d604a9b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/207/d60/5c9207d604a9b.jpg 2019-03-20T11:36:00+02:00 Происшествия Тело 22-летнего парня обнаружил в ванной комнате его отчим

В Соломенском районе Киева убили молодого парня. Как сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции, в квартире по улице Выборгской в ​​ванной комнате мужчина обнаружил мертвым своего пасынка и вызвал правоохранителей.

На месте инцидента полицейские обнаружили мертвым 22-летнего парня с ножевыми ранениями. По данным полиции, он был безработным. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Сейчас полиция разыскивает подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Борщаговке произошел смертельный инцидент. Так, 4 марта поздно вечером на улице Маршала Бирюзова, 19, молодой парень во время конфликта на улице убил своего соседа. 65-летний мужчина скончался на месте от удара головой об землю.

Также сообщалось, что в начале марта в Киеве был убит фигурант в деле "бриллиантовых прокуроров" – владелец ювелирного завода Сергей Киселев, бриллианты фирмы которого были найдены у обвиняемого в коррупции экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

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