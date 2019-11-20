Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,2
26,81

В Киеве жильцы многоэтажки провели расследование, чтобы узнать, кто ворует их лампочки

20 ноября, 03:05

Киевляне подозревают, что лампы воровались квартирными ворами

В Киеве жители одной из многоэтажек выяснили, кто крадет лампочки в их подъезде. Воровкой оказалась молодая женщина, которая работала с сообщниками, уверяют свидетели.

Комментаторы предполагают, что таким образом злоумышленники готовились к квартирным кражам.

Ранее сообщалось, что серийного грабителя, нападавшего на пожилых женщин в Киеве, взяли под стражу сроком на два месяца. Подробнее о нападениях на женщин в столице смотрите в сюжете:

Реклама

Также напомним, что в Киеве граждане помогли полиции задержать мужчину, который после ограбления проглотил цепочку потерпевшей.

В тренде
В деле "святошинского стрелка" – новая пострадавшая

Кроме того, столичные копы задержали таксиста по подозрению в изнасиловании и ограблении женщины.

Стоит напомнить также, что в Киеве оперативники задержали двух квартирных воров, которые проникли в одну из квартир на проспекте Глушкова с помощью отмычек и вынесли оттуда шубу, ювелирные украшения и деньги. Воров задержали сразу же после совершения преступления.

"У задержанных изъяли похищенные вещи владелицы: шубу, золотые и серебряные украшения и деньги. В квартиру злоумышленники проникли с помощью отмычек. Оперативники задержали их, когда они грузили чужое имущество в автомобиль. Задержанными оказались 38-летний и 40-летний граждане другого государства", – говорится в сообщении.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев воровка лампочка квартирные воры

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Самолет сдувало, дети кричали: в Харькове чуть не разбился авиалайнер и 189 пассажиров
Самолет сдувало, дети кричали: в Харькове чуть не разбился авиалайнер и 189 пассажировХарьков
Смертельное ДТП на столичных Осокорках: момент аварии попал на видео (18+)
Смертельное ДТП на столичных Осокорках: момент аварии попал на видео (18+)Происшествия
Дождь превратил столичные улицы в реки: в сеть попало видео плавающих авто
Дождь превратил столичные улицы в реки: в сеть попало видео плавающих автоПроисшествия
В Киеве легковушка сбила ребенка: в городе введен план
В Киеве легковушка сбила ребенка: в городе введен план "Перехват"Происшествия
В Киеве задержали
В Киеве задержали "коллекторов": в банде были бывшие копы (видео)Происшествия
Жена заказала убийство любовницы мужа: полиция предотвратила преступление
Жена заказала убийство любовницы мужа: полиция предотвратила преступлениеПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...