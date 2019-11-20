В Киеве жильцы многоэтажки провели расследование, чтобы узнать, кто ворует их лампочки

В Киеве жители одной из многоэтажек выяснили, кто крадет лампочки в их подъезде. Воровкой оказалась молодая женщина, которая работала с сообщниками, уверяют свидетели.

Комментаторы предполагают, что таким образом злоумышленники готовились к квартирным кражам.

Ранее сообщалось, что серийного грабителя, нападавшего на пожилых женщин в Киеве, взяли под стражу сроком на два месяца. Подробнее о нападениях на женщин в столице смотрите в сюжете:

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Также напомним, что в Киеве граждане помогли полиции задержать мужчину, который после ограбления проглотил цепочку потерпевшей.

Кроме того, столичные копы задержали таксиста по подозрению в изнасиловании и ограблении женщины.

Стоит напомнить также, что в Киеве оперативники задержали двух квартирных воров, которые проникли в одну из квартир на проспекте Глушкова с помощью отмычек и вынесли оттуда шубу, ювелирные украшения и деньги. Воров задержали сразу же после совершения преступления.

"У задержанных изъяли похищенные вещи владелицы: шубу, золотые и серебряные украшения и деньги. В квартиру злоумышленники проникли с помощью отмычек. Оперативники задержали их, когда они грузили чужое имущество в автомобиль. Задержанными оказались 38-летний и 40-летний граждане другого государства", – говорится в сообщении.

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