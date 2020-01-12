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В Киеве жильцы одной из квартир дали отпор грабителю

12 января, 04:33

Попытка ограбления в столице закончилась для злоумышленника серией подзатыльников

В Киеве жильцы одной из квартир выгнали из дома грабителя – камеры наблюдения зафиксировали, как неизвестный взламывает двери в жилище, но на пороге его уже поджидают хозяин и все домашние.

Дать тумаков злодею попыталась даже пожилая женщина, а потому вору не оставалось ничего иного, как бросится бежать.

Недавно мы писали о том, как в Киеве злоумышленник ограбил квартиру и избил ее владельца. Как выяснили копы, накануне возле продуктового магазина пострадавший познакомился с человеком, который угостил его алкоголем.

"Впоследствии киевлянин предложил новому знакомому сходить домой, где возьмет деньги, чтобы рассчитаться с ним за напитки. Но когда хозяин зашел в квартиру, товарищ забег за ним и набросился с кулаками, а затем ударил несколько раз ножом в лицо, шею и грудную клетку, от чего потерпевший потерял сознание. Тогда злоумышленник забрал из квартиры оргтехнику, мобильный телефон, чемодан и убежал", – говорится в сообщении полиции.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, расположенных в подъезде дома, установлено, что к преступлению причастен 29-летний уроженец Запорожской области. Полиция задержала злоумышленника и сообщила ему о подозрении. Было открыто уголовное производство.

Напомним, ранее в селе Погребы Киевской области произошло разбойное нападение на дом пенсионеров . Неизвестные в масках и черной одежде проникли в помещение и завладели крупной суммой денег и драгоценностями.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников , которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой. Добычей злоумышленников стали 200 долларов и пять тысяч гривен.

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Киев ограбление грабитель покушение

Источник: Сегодня

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