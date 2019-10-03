В Киеве жительница Закарпатья оставила женщину на вокзале без кошелька с долларами

Задержанная к уголовной ответственности ранее не привлекалась

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В столице оперативники задержали женщину, которая в подземном переходе обокрала киевлянку. Злоумышленница залезла в сумку к прохожей и вытащила оттуда кошелек с деньгами и документами. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"В дежурную часть Соломенского управления полиции от жительницы столицы поступило сообщение о том, что ее обокрали на территории железнодорожного вокзала. Потерпевшая пояснила, что заметила отсутствие кошелька, когда выходила из подземного перехода. Во время отработки полученной информации сотрудники оперативно-поискового отдела полиции Киева заметили женщину, которая при появлении полицейских пыталась убежать", - говорится в сообщении.

В ходе поверхностного осмотра у нее обнаружили кошелек потерпевшей с деньгами и документами.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве Реклама

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Кошелек вернули законной владелице, а фигурантку задержали. Правонарушительница – 28-летняя жительница Закарпатской области, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленницы грозит до трех лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

Также столичные полицейские задержали мужчину, который украл из машины сумку более чем с 40 тысячами гривен.

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