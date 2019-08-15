В Киеве злоумышленники избили мужчину и закрыли в гараже, заставляя признаться в краже

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Столичные полицейские задержали двух злоумышленников, которые избили и незаконно удерживали киевлянина в гараже. Похожая история недавно произошла в Киевской области, где таксист приковал в гараже своего пассажира, требуя деньги. Однако на этот раз у подозреваемых также нашли наркотики и боеприпасы, сообщает ГУ НП Киева.

Инцидент произошел в Святошинском районе столицы. Двое фигурантов подозревали, что их знакомый обокрал авто отца одного из них. Вместо того чтобы обратиться в полицию, они решили заставить мужчину признаться в якобы совершенном преступлении. Встретившись в заранее условленном месте, они предложили киевлянину сесть в авто и вместе поехать в гараж, чтобы оставить там машину и продолжить общение. Но приехав на место – набросились на мужчину с кулаками.

Нарушители отобрали у жертвы мобильный телефон и требовали, чтобы он признался в краже из машины. Пострадавший отказывался, поэтому подозреваемые оставили его в закрытом гараже. Впоследствии, пострадавшему удалось самостоятельно открыть дверь гаражного бокса. Добравшись домой, он вызвал скорую помощь. Его госпитализировали с многочисленными травмами головы и тела и разрывом легкого. Сейчас его состояние стабильное: жизни и здоровью ничего не угрожает.

Врачи сообщили в полицию, что к ним обратился избитый пациент. После общения с потерпевшим полицейские за считанные часы установили личности злоумышленников и задержали их.

"Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов полицейские обнаружили и изъяли наркотические средства: 16 высушенных веток, по 8 насаждений и свертков с семенами растения, внешне похожей на коноплю. В гараже полицейские нашли боеприпасы: два корпуса гранат Ф-1 и 40 патронов. Вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз ", – рассказал временно исполняющий обязанности начальника отделения следственного отдела Святошинского управления полиции Александр Телепенько.

Установлено, что злоумышленникам – 21 и 35 лет, ранее они уже имели проблемы с законом. Следователи сообщили им о подозрениях за совершение правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 ("Разбой"), ч. 2 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение"), ч. 3 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") Уголовного кодекса Украины. Суд избрал фигурантам меры: одному – содержание под стражей, другому – круглосуточный домашний арест. Им грозит до десяти лет заключения.

Кроме того, начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 309 ("Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта") и ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины.

Также полицейские проверяют причастность подозреваемых к совершению других преступлений на территории района.

Ранее сообщалось, что в столице 18-летний парень напал на таксиста и изрезал его ножом. Парень в Святошинском районе города Киева предложил таксисту отвезти его в Вышгородский район в село, где его отец обязательно рассчитается. Водителю стало жаль парня, и он согласился. Далее по дороге общались на разные темы, и вдруг пассажир стал наносить водителю удары ножом в лицо и грудную клетку. Окровавленному водителю прохожие срочно вызвали "скорую" и сообщили в полицию. В итоге под утро злоумышленника "загнали" и задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Новости "Сегодня" позже сообщали, что в Киеве на Троещине группа молодых людей напали на мужчину, когда тот выходил из своего автомобиля. Вооруженные ножами, они избили и порезали водителя. В итоге, выхватив мобильник, сбежали и покинули раненого истекать кровью. Спасли пострадавшего полицейские, они остановили кровотечение и вызвали медиков. Нападающих ищут.

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