Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве знаменитой скульптуре отломали голову

Сегодня, 17:54

Пострадала "Бабушка с кравчучкой" на Русановке

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня
В Киеве знаменитой скульптуре отломали голову //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a0c/fac/5caa0cfac5d1f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a0c/fac/5caa0cfac5d1f.jpg Происшествия Пострадала «Бабушка с кравчучкой» на Русановке

В Киеве неизвестные вандалы изуродовали металлическую скульптуру "Бабушка с кравчучкой", которая была установлена в 2013 году на Русановской набережной. О происшествии сообщают жители в группе "Русановка" в Facebook.

Судя по фото, бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову. Киевляне комментируют, что такие повреждения можно было нанести только каким-то тяжелым инструментом, а не руками.

Фото: группа Русановки в Facebook

Другие предполагают, что скульптуру хотят уничтожить полностью, чтобы расчистить территорию для строительства парковки. Также люди вспоминают, что ранее бабушке обливали голову краской.

Отметим, что до нашествия вандалов скульптура выглядела так: 

Фото: А.Марущак, "Сегодня"

Напомним, автором работы стала скульптор Анна Киселева. Она также создала милый памятник "Бабушка классическая" в парке Шевченко.

Как сообщали "Сегодня", на этой неделе злоумышленники также украли сотни деревьев и кустов в киевском сквере.

Ранее мы писали, что в Киеве неизвестные вандалы измазали красной краской памятник погибшим воинам АТО на Борщаговке. 

Также напомним, что в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Киев, вандализм, скульптура, русановка

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве знаменитой скульптуре отломали голову". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прогулка по Киеву: секреты и уникальность ботсада в Голосеево

Сегодня, 11:03

В ботаническом саду НУБиП можно и природой насладиться, и интересные объекты посмотреть

В Киеве полиция перешла на усиленное патрулирование

Вчера, 22:46

Отработка улиц столицы стартовала 6 апреля из центральной части города и территории возле железнодорожного вокзала

Вандализм в Киеве: из парка украли сотни кустов и деревьев

Вчера, 13:30

Киевляне в соцсетях негодуют из-за поступка вандалов

В Киеве убийцам одиноких старушек вынесли суровые приговоры

5 апреля, 20:10

За разбойные нападения и убийства двух человек вынесли приговор мужчине и женщине

''Зубы обломаете!'' Украинец красиво ответил на угрозы Совфеда РФ

У украинцев отобрали пенсии по выслуге лет

Звезды-тираны, которые запрещают что-либо своим супругам

Европа изо всех сил хочет вернуть РФ: для этого валит Украину

Лишат ли льготников бесплатного проезда общественным транспортом

София Ротару очень сильно изменилась внешне

Подруга Путина публично оконфузилась, пытаясь пошутить. Видео

10 российских сериалов, за которые не стыдно

Как похудеть в области живота: 7 способов, которые работают

Украинцам раздадут по 1,5 тысячи: кто и сколько получит
Загрузка...

Онлайн главного матча весны "Шахтер" – "Динамо" в Кубке Украины: первый тайм – за Хацкевичем

Сегодня, 17:51

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

Сегодня, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

Сегодня, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Кабмин дал добро на снижение цены: газ подешевел и может подешеветь еще больше

5 апреля, 07:51

Тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года

Зеленский показал своих людей

Почему не нужно заправлять постель по утрам

Участника «Х-Фактора» посадили за убийство