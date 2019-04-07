В Киеве знаменитой скульптуре отломали голову
Пострадала "Бабушка с кравчучкой" на Русановке
В Киеве неизвестные вандалы изуродовали металлическую скульптуру "Бабушка с кравчучкой", которая была установлена в 2013 году на Русановской набережной. О происшествии сообщают жители в группе "Русановка" в Facebook.
Судя по фото, бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову. Киевляне комментируют, что такие повреждения можно было нанести только каким-то тяжелым инструментом, а не руками.
Фото: группа Русановки в Facebook
Другие предполагают, что скульптуру хотят уничтожить полностью, чтобы расчистить территорию для строительства парковки. Также люди вспоминают, что ранее бабушке обливали голову краской.
Отметим, что до нашествия вандалов скульптура выглядела так:
Фото: А.Марущак, "Сегодня"
Напомним, автором работы стала скульптор Анна Киселева. Она также создала милый памятник "Бабушка классическая" в парке Шевченко.
Как сообщали "Сегодня", на этой неделе злоумышленники также украли сотни деревьев и кустов в киевском сквере.
Ранее мы писали, что в Киеве неизвестные вандалы измазали красной краской памятник погибшим воинам АТО на Борщаговке.
Также напомним, что в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве знаменитой скульптуре отломали голову". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прогулка по Киеву: секреты и уникальность ботсада в Голосеево
В ботаническом саду НУБиП можно и природой насладиться, и интересные объекты посмотреть
Вандализм в Киеве: из парка украли сотни кустов и деревьев
Киевляне в соцсетях негодуют из-за поступка вандалов