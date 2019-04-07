В Киеве знаменитой скульптуре отломали голову

Пострадала "Бабушка с кравчучкой" на Русановке

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Киеве знаменитой скульптуре отломали голову Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a0c/fac/5caa0cfac5d1f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a0c/fac/5caa0cfac5d1f.jpg 2019-04-07T17:54:00+03:00 Происшествия Пострадала «Бабушка с кравчучкой» на Русановке

В Киеве неизвестные вандалы изуродовали металлическую скульптуру "Бабушка с кравчучкой", которая была установлена в 2013 году на Русановской набережной. О происшествии сообщают жители в группе "Русановка" в Facebook.

Судя по фото, бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову. Киевляне комментируют, что такие повреждения можно было нанести только каким-то тяжелым инструментом, а не руками.

Фото: группа Русановки в Facebook

Другие предполагают, что скульптуру хотят уничтожить полностью, чтобы расчистить территорию для строительства парковки. Также люди вспоминают, что ранее бабушке обливали голову краской.

Отметим, что до нашествия вандалов скульптура выглядела так:

Фото: А.Марущак, "Сегодня"

Напомним, автором работы стала скульптор Анна Киселева. Она также создала милый памятник "Бабушка классическая" в парке Шевченко.

Как сообщали "Сегодня", на этой неделе злоумышленники также украли сотни деревьев и кустов в киевском сквере.

Ранее мы писали, что в Киеве неизвестные вандалы измазали красной краской памятник погибшим воинам АТО на Борщаговке.

Также напомним, что в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.