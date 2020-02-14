В Киеве зять жестоко убил тещу в канун дня ее рождения

Мужчина спрятал тело пенсионерки в мешок, но голову не отрезал

Иллюстрация / Фото: Facebook

Киевлян напугали новостью про обнаруженную в подвале на Харьковском шоссе отрезанную женскую голову. В полиции Дарницкого района сайт "Сегодня" заверили, что голову женщине никто не отрезал.

"Бдительный сосед заметил, что мужчина тащит мешок в подвал. Он посмотрел в замочную скважину и заметил женскую голову. Туловище не попало в поле его зрения, и он сообщил в полицию о женской голове. На месте обнаружили труп женщины. Злоумышленника уже задержали. Он действительно убил свою тещу, причем нанес еще в спину не меньше 10 ударов ножом. Мужчина задержан, полиция проводит расследование с ним работают следователи. Между зятем и тещей, которые проживали вместе произошел конфликт, и он ее убил. Сегодня женщине бы исполнилось 68 лет", – рассказали в полиции Дарницкого района.

К слову жестокое убийство произошло не сегодня. Время смерти еще не установили, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Отметим, что подозреваемому – 46 лет.

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Напомним, недавно в Харькове пьяный мужчина ночью устроил кровавые разборки – он забил до смерти сожительницу и сломал ногу полицейскому.

А в Черкасской области мужчина убил жениха своей дочери. Тело 25-летнего парня нашли спустя полтора года после убийства.

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