Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киевев задержали воров-домушников, которые при попытке побега сбили полицейского

4 мая, 11:50

Троим мужчинам грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение

Фото: Нацполиция

В Деснянском районе Киева трое домушников ограбили квартиру и пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны сотрудниками полиции. Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Закревского. Двое мужчин повредили замок одной из квартиры района и вынесли оттуда деньги, ювелирные изделия и оргтехнику. Воры были замечены сотрудниками полиции на улице, когда с сумками двигались к автомобилю, где их ждал сообщник. Как пишут в отделе коммуникации, во время задержания преступников пострадал один полицейский.

"Во время отработки территории сотрудники уголовного розыска заметили двух подозрительных мужчин. Они несли в руках сумки с вещами и постоянно оглядывались, поэтому правоохранители решили остановить их для проверки. Однако при появлении полицейских незнакомцы сразу бросились к машине неподалеку, где за рулем их ждал третий сообщник. Как только подельники оказались в салоне, водитель тронулся с места, совершив наезд на работника полиции. Требования остановиться злоумышленники проигнорировали, поэтому правоохранители сначала предупредили, а затем применили огнестрельное оружие и выстрелили в капот иномарки. Чтобы остановить иномарку, которой передвигалась преступная троица, оперативники уголовного розыска столичного главка применили огнестрельное оружие", – пишут в полиции.

В итоге, правоохранителям удалось задержать домушников. Ими оказались местные жители 1984, 1987 по 1992 годов рождения. Как выяснилось позже, ранее мужчины уже попадали в поле зрения полицейских за совершение имущественных преступлений.

Полицейские задержали преступников в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и открыли два уголовных производства.

"Правоохранители внесли информацию о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных статьей 185 (кража) и статьей 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения", – говорится в сообщении.

Домушникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Сейчас правоохранители также проверяют причастие мужчин к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, в Киеве оперативники задержали двух воров-"квартирников", когда они уже направлялись с крадеными вещами в метро. Мужчины совершили квартирную кражу на Оболонском проспекте. Они с помощью отмычек проникли в квартиру и украли оттуда электроинструменты.

Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили квартиру на столичной Борщаговке, украв, кроме ценных вещей, даже собаку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, кража, задержание, воры, домушники, полиция, стрельба, наезд, Деснянский район

Вы сейчас просматриваете новость " В Киевев задержали воров-домушников, которые при попытке побега сбили полицейского". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве на вокзале девушка с Закарпатья оставила пассажирку без кошелька с валютой

Вчера, 15:49

19-летняя жительница Закарпатской области ранее уже попадала в поле зрения полиции

Боевик в Киеве: полицейские с погоней и стрельбой задержали угонщика машины

Вчера, 11:57

Преступник во время погони пытался сбежать от полиции и ударил одного из оперативников

В Раде зарегистрировали проект с датой инаугурации Зеленского

Кто он: самый женственный знак Зодиака

Зеленский запустил опрос о досрочном роспуске Верховной Рады

Россия испытывает на Донбассе систему орбитального подавления

У Зеленского рассказали о встрече с Онуфрием

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

Жена Мауро Икарди предстала в образе Памелы Андерсон на пляже

10 звездных родителей с психическими расстройствами

Рекордно низкая температура на обратной стороне Луны

Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства

Настоящие имена отечественных звезд шоу-бизнеса

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Новые правила вывоза мусора: у украинцев появится возможность экономить

Сегодня, 07:52

Сортировать отходы – теперь обязанность каждого, это отмечено в законе

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

Вчера, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

2 мая, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Игорь Кононенко: "Работаем над ошибками и перезагрузкой партии"

2 мая, 07:00

Подводим итоги избирательной кампании Петра Порошенко с одним из его ключевых соратников. Первый зампред фракции БПП — об ошибках, главных достижениях и политическом будущем президента Украины

14 фраз, которые никогда нельзя говорить мужчинам

Зеленского президентом сделал не велосипед

Робертс сказала, почему «Красотку» не сняли бы в наше время