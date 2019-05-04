В Киевев задержали воров-домушников, которые при попытке побега сбили полицейского

Троим мужчинам грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение

Фото: Нацполиция

В Деснянском районе Киева трое домушников ограбили квартиру и пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны сотрудниками полиции. Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Закревского. Двое мужчин повредили замок одной из квартиры района и вынесли оттуда деньги, ювелирные изделия и оргтехнику. Воры были замечены сотрудниками полиции на улице, когда с сумками двигались к автомобилю, где их ждал сообщник. Как пишут в отделе коммуникации, во время задержания преступников пострадал один полицейский.

"Во время отработки территории сотрудники уголовного розыска заметили двух подозрительных мужчин. Они несли в руках сумки с вещами и постоянно оглядывались, поэтому правоохранители решили остановить их для проверки. Однако при появлении полицейских незнакомцы сразу бросились к машине неподалеку, где за рулем их ждал третий сообщник. Как только подельники оказались в салоне, водитель тронулся с места, совершив наезд на работника полиции. Требования остановиться злоумышленники проигнорировали, поэтому правоохранители сначала предупредили, а затем применили огнестрельное оружие и выстрелили в капот иномарки. Чтобы остановить иномарку, которой передвигалась преступная троица, оперативники уголовного розыска столичного главка применили огнестрельное оружие", – пишут в полиции.

В итоге, правоохранителям удалось задержать домушников. Ими оказались местные жители 1984, 1987 по 1992 годов рождения. Как выяснилось позже, ранее мужчины уже попадали в поле зрения полицейских за совершение имущественных преступлений.

Полицейские задержали преступников в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и открыли два уголовных производства.

"Правоохранители внесли информацию о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных статьей 185 (кража) и статьей 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения", – говорится в сообщении.

Домушникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Сейчас правоохранители также проверяют причастие мужчин к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, в Киеве оперативники задержали двух воров-"квартирников", когда они уже направлялись с крадеными вещами в метро. Мужчины совершили квартирную кражу на Оболонском проспекте. Они с помощью отмычек проникли в квартиру и украли оттуда электроинструменты.

Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили квартиру на столичной Борщаговке, украв, кроме ценных вещей, даже собаку.

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