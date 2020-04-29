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В Киевской области нетрезвый водитель скорой устроил ДТП: пострадали медики

29 апреля, 15:53

Наталья Руда

Пострадали два фельдшера, их госпитализировали в больницу

В Киевской области на 91-ом километре автодороги Киев – Харьков – Довжанский у поворота на Переяслав около полудня в среду, 29 апреля, произошло ДТП при участии машины скорой помощи. Пострадали два фельдшера. Как сообщает патрульная полиция региона, водитель скорой в момент аварии был нетрезв.

"Инспекторы выяснили, что водитель автомобиля скорой медицинской помощи Peugeot во время выезда со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении водителю Volkswagen LT35, который двигался по главной дороге. В результате этого произошло столкновение", – говорится в сообщении.

Пострадавших фельдшеров госпитализировали в больницу.

"Во время общения полицейские обнаружили у водителя автомобиля скорой явные признаки алкогольного опьянения и вдобавок последний не имел при себе водительского удостоверения", – добавили патрульные.

Уточняется, что обстоятельствами аварии будут заниматься следователи.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области на перекрестке в Коростене произошла серьезная авария: столкнулись автомобиль экстренной медицинской помощи Toyota Land Cruiser Prado и легковушка ВАЗ-21104.

Также мы писали, что в центре столицы перевернулась скорая.

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ДТП скорая помощь киевская область

Источник: Сегодня

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