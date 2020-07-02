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В киевских дворах снова горели автомобили

2 июля, 10:54

Наталья Руда Наталья Руда

ЧП произошли в Шевченковском и Голосеевском районах

В Киеве за сутки сгорели два авто в разных районах города. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

"Первый вызов поступил 1 июля в 19:52 о том, что на обочине проезжей части возле 5-этажного жилого дома в пер. Делегатском, 17/21 в Шевченковском районе столицы, загорелся автомобиль", – говорится в сообщении спасателей.

На месте инцидента бойцы ГСЧС выяснили, что пожар возник в салоне авто. В 20:16 пожар ликвидировали. В результате пожара автомобиль выгорел полностью.

Второй подобный вызов поступил уже 2 июля, в 3:56 о том, что во дворе у 14-этажного жилого дома на ул. Ломоносова, 54, в Голосеевском районе, горит автомобиль. Как оказалось, пожар возник в автомобиле Mercedes-Benz S500. В 4:15 пожар ликвидировали. В результате ЧП в Mercedes поврежден моторный отсек, лобовое и боковые стекла, панель приборов и лакокрасочное покрытие передней части автомобиля.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Причины возникновения двух пожаров устанавливаются правоохранительными органами. Жертв и пострадавших нет.

Ранее в Киеве на Голосеевском проспекте на ходу сгорел Bentley, а на улице Малиновского загорелся Chevrolet.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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Киев машины пожар

Источник: Сегодня

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