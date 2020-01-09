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В киевских парках орудуют вандалы (фото)

9 января, 13:49

Сломанные и изуродованные деревья заметили в трех парках

Фото: КП СЗН Деснянского района

Фото: КП СЗН Деснянского района

В трех столичных парках Деснянского района вандалы изуродовали и поломали деревья. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений в районе на своей странице в Facebook.

"Пока австралийцы бросают все силы на спасение флоры и фауны, мы беспощадно разрушаем то, чем могли бы гордиться еще не один десяток лет. Сломанные и едва не выкорчеваны с корнем деревья сакуры в парке "Киото", изуродованные елки в парке "Молодежный" и сосны в сквере по ул. Лисковская "Доброволец" – это результат отношения отдельных жителей к собственному же дому", - говорится в сообщении.

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Ранее неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной. Кроме того, также вандалы испортили мурал с котом изевстного киевского художника Виталия Гидевана, который был нарисован всего лишь несколько месяцев назад на Троещине.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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Киев вандалы деревья

Источник: Сегодня

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