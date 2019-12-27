В киевском аэропорту микроавтобус сбил пятилетнего ребенка на переходе

Ребенок был госпитализирован в Бориспольскую больницу для детального обследования

Фото: патрульная полиция Киевской области

В международном аэропорту "Борисполь" 38-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito сбил рядом с терминалом F пятилетнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

"Происшествие случилось вчера (26 декабря – ред.), около 21:00 на территории аэропорта "Борисполь". Вследствие ДТП ребенок был госпитализирован в Бориспольскую больницу для детального обследования", - говорится в сообщении.

Фото: патрульная полиция Киевской области Реклама

Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что возле села Старое в Киевской области офицер Нацгвардии сбил детей и врезался в столб.

Кроме того, несколько месяцев назад в Киеве произошло ДТП на пешеходном переходе на проспекте Науки. Там кроссовер Nissan на "зебре" сбил 11-летнюю девочку. По словам очевидцев, одна из машин остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить ребенка, а Nissan мчался по дороге и не успел затормозить. Школьницу от удара отбросило на несколько метров. Ее госпитализировали в больницу без сознания, состояние тяжелое. Водитель не сбегал с места аварии.

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