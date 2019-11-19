В киевском хостеле произошел серьезный пожар

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В Киеве произошел пожар на втором этаже административного здания на улице Жилянской, 107, в котором расположен хостел. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Сообщение о пожаре поступило спасателям во вторник, 19 ноября, в 8:12.

"Было установлено, что возгорание произошло на втором этаже двухэтажного здания на площади 100 кв. м. В 8:41 пожар был локализован, а уже в 08:55 – ликвидирован. В результате возгорания повреждена мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок второго этажа здания. По предварительным данным, помещения второго этажа административного здания использовались как хостел", – говорится в сообщении.

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На месте происшествия работало пять единиц основной и специальной техники и 23 человека личного состава.

Причина возникновения пожара устанавливается. Также уточняется, что никто не пострадал.

Напомним, в ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в бывшем трамвайном депо, произошел масштабный пожар. В результате инцидента погибли девять человек.

Отметим, что в Киеве только 30 хостелов работают легально и платят все налоги и сборы. При этом около 230 хостелов работают нелегально.

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