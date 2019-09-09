В киевском институте конфликт двух мужчин закончился поножовщиной

Между мужчинами несколько месяцев продолжался конфликт на бытовой почве

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичные полицейские задержали мужчину, который ножом ранил в шею своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение о том, что в помещении института мужчина получил ножевое ранение. Полицейские выяснили, что между мужчинами несколько месяцев продолжается конфликт из-за того, что правонарушитель оскорбил жену потерпевшего. Во время очередного спора началась драка, во время которой один из мужчин ударил ножом своего оппонента", – говорится в сообщении.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Фигуранта задержали на месте инцидента. Им оказался 68-летний киевлянин, который ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Ранее в одном из киевских ресторанов в центре города также произошла поножовщина:двое иностранцев пырнули ножом охранника. По предварительным данным, граждане иностранного государства не хотели платить по счету почти в четыре тысячи гривен.

Также новости "Сегодня" писали, что на станции метро "Лесная" в Киеве пассажир набросился на людей с ножом.

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