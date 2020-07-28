В киевском лесу нашли потерявшуюся 78-летнюю бабушку

На Лесном массиве в Киеве отдыхающие обнаружили заблудившуюся 78-летнюю пенсионерку. Женщина потеряла память, однако у нее с собой были номера телефонов родственников и записанный домашний адрес.

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Об этом сообщается на странице "Муниципальной охраны" в Facebook.

"Во время патрулирования Лесного массива к работникам Муниципальной охраны обратились неравнодушные граждане – во время прогулки в лесу они нашли бабушку. 78-летняя женщина потеряла память, при ней была открытка с телефонами родственников и домашний адрес. По указанному номеру, к сожалению, не дозвонились, потому доставили бабушку домой по указанному адресу", - говорится в сообщении.

Как пенсионерка оказалась в лесу, "муниципалы" не сообщают.

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Ранее столичные патрульные вернули родителям 13-летнего киевлянина, который не вернулся домой после отдыха на реке.

Также в Киеве благодаря неравнодушной женщине патрульные вернули домой пожилого мужчину, который потерялся.

Кроме того, сообщалось о розыске в столице злоумышленника, который едва не зарезал 19-летнюю девушку:

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