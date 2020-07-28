Українська
$ 27,76
32,6
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В киевском лесу нашли потерявшуюся 78-летнюю бабушку

28 июля, 11:26

Наталья Руда Наталья Руда

Сотрудники "Муниципальной охраны" отвезли старушку домой

На Лесном массиве в Киеве отдыхающие обнаружили заблудившуюся 78-летнюю пенсионерку. Женщина потеряла память, однако у нее с собой были номера телефонов родственников и записанный домашний адрес.

Реклама

Об этом сообщается на странице "Муниципальной охраны" в Facebook.

"Во время патрулирования Лесного массива к работникам Муниципальной охраны обратились неравнодушные граждане – во время прогулки в лесу они нашли бабушку. 78-летняя женщина потеряла память, при ней была открытка с телефонами родственников и домашний адрес. По указанному номеру, к сожалению, не дозвонились, потому доставили бабушку домой по указанному адресу", - говорится в сообщении.

Как пенсионерка оказалась в лесу, "муниципалы" не сообщают.

В тренде
В Киеве произошла вспышка коронавируса в общежитии: заразилась треть жильцов
Реклама

Ранее столичные патрульные вернули родителям 13-летнего киевлянина, который не вернулся домой после отдыха на реке.

Также в Киеве благодаря неравнодушной женщине патрульные вернули домой пожилого мужчину, который потерялся.

Кроме того, сообщалось о розыске в столице злоумышленника, который едва не зарезал 19-летнюю девушку:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев бабушка розыск

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве нашли мертвым пропавшего главу общественной организации: подробности
В Киеве нашли мертвым пропавшего главу общественной организации: подробностиПроисшествия
Под Киевом на глазах у семилетнего сына расстреляли бизнесмена
Под Киевом на глазах у семилетнего сына расстреляли бизнесменаПроисшествия
Захват заложника в Полтаве:
Захват заложника в Полтаве: "террорист" едет в сторону КиеваДругие регионы
По дороге из Киева в Днепр пропал глава общественной организации
По дороге из Киева в Днепр пропал глава общественной организацииПроисшествия
На Бориспольской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: подробности и видео
На Бориспольской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: подробности и видеоПроисшествия
Под Киевом полицейские нашли 10 пропавших детей: фото
Под Киевом полицейские нашли 10 пропавших детей: фотоПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять