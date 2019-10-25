В киевском лицее, где дифтерией заболел ученик, медики проводят срочную проверку

Доктора осматривают школьников, которые контактировали с заболевшим. Пока других случаев инфекции не зафиксировано

/ Фото: chance4all.com.ua

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В Киеве зафиксирован случай заболевания дифтерией. Девятилетний мальчик, который заразился опасной инфекцией, учится в лицее №303 на улице Драгоманова в Дарницком районе. "Сегодня" выясняли, что происходит в лицее, и есть ли другие заболевшие.

В учебном заведении сайту "Сегодня" рассказали, что ситуация под контролем.

"Ребенок на данный момент находится в больнице. Медики говорят, что состояние мальчика стабильное. Других случаев заболевания дифтерией в лицее пока не зафиксировано. Мальчик с начала недели находится в инфекционной больнице вместе с мамой", – рассказала нам Ольга Перепелица, директор лицея.

По ее словам, сначала доктора поставили мальчику диагноз фолликулярная ангина, но после проведения бак-исследования переквалифицировали диагноз – дифтерия.

"Эта информация нам стала известна 23 октября. По школе было выдано распоряжение о карантинных мероприятиях локально по отдельному классу. Вчера представители специальной службы обработали помещение 3-е класса, где занимался заболевший дифтерией мальчик. На данный момент в школе работают медики Дарницкой поликлиники и лор. Они осматривают детей начальной школы и прежде всего из 3-Е класса, там берут мазки, и осматривают учеников 1- 4 класса. Лицей работает в штатном режиме, кстати, с завтрашнего дня у нас начинаются каникулы", – добавляет директор.

В социальных сетях пишут, что родители мальчика якобы отказались его прививать.

"У меня такой информации нет. Есть справка от доктора о том, что ребенок был полностью привит", – добавляет директор лицея.

Напомним, что дифтерия – острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, однако им можно заразиться через предметы обихода, посуду и игрушки. Тяжесть болезни обусловлена ​​крайне ядовитым токсином, который выделяет дифтерийная палочка. Чаще всего поражает ротоглотку, но нередко затрагивает гортань, бронхи, кожу и другие органы.

Что важно знать про опасную дифтерию: главные симптомы, как лечить и какие прививки делать.

Ранее мы также сообщали о вспышке кори в Киеве и выясняли, сколько именно людей заразились этой инфекцией.

Отметим, что мощная вспышка дифтерии произошла на Закарпатье. Угрожает ли инфекция всей стране – смотрите в нашем сюжете:

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