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В киевском магазине мужчина разделся догола и начал бить стекла

24 марта, 09:35

Наталья Руда

Жителя столицы заподозрили в краже из магазина

В столичном супермаркете на Харьковском шоссе мужчина разделся догола и начал бить в магазине стекла. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

В частности, отмечается, что охранники заподозрили покупателя в краже товаров. Мужчина решил доказать свою невиновность, полностью раздевшись, однако конфликт это не решило. В итоге голый киевлянин начал бить стекла, кричать и бросаться на сотрудников охраны.

На место вызвали полицию.

Ранее в Глевахе под Киевом неизвестные похитили из магазина платежный терминал. Инцидент произошел рано утром на глазах очевидцев.

Также столичные правоохранители задержали группу разбойников, которые под угрозой оружия украли 13 марта у спекулянтов 100 тысяч медицинских масок. Злоумышленниками оказались жители Киева и Киевской области в возрасте от 26 до 42 лет, которые совершили преступление с целью завладения дефицитными медицинскими масками для их последующей перепродажи.

Кроме того, в Киевской области злоумышленники ограбили магазин мехов и вынесли из него 12 шуб стоимостью более 130 тысяч гривен. Причем на то, чтобы провернуть дело, похитителям потребовалось всего 50 секунд.

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Источник: Сегодня

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