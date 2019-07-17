В Киевском метро произошло новое ЧП: пассажир упал на рельсы на центральной станции

Движение по станции "Олимпийская" было прекращено на четыре минуты

Фото из архивов "Сегодня".

Утром в среду, 17 июля, в столичной подземке произошло очередное ЧП: на станции метро "Олимпийская" около часа назад пассажир упал на рельсы.

Как сообщили "Сегодня" в метрополитене, мужчина оказался на рельсах, когда еще поезд не прибыл на станцию. Для того, чтобы поднять его с рельс, движение по станции останавливалось на четыре минуты, а движение по синей ветке метро не прекращалось. Сам мужчина находится в сознании, сильных травм он не получил.

На данный момент столичное метро работает в обычном режиме.

Напомним, на прошлой неделе на станции метро "Оболонь" женщины упала на рельсы и погибла. В связи с инцидентом поезда курсировали на синей ветке только от станции "Теремки" до "Контрактовой площади". Станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра" были закрыты.

Ранее сообщалось, что в конце марта на станции метро "Театральная" столичной подземки произошло ЧП – женщина упала на эскалаторе.

При этом видео давки в киевском метро всколыхнуло соцсети. На одной из станций, где идет ремонт, люди каждое утро чуть не сбивает друг друга с ног. В часы пик давка в метро опасна, поэтому чтобы дойти до выхода вместе с толпой, и не упасть, надо знать, как правильно двигаться.

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