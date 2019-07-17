Сделать стартовой
25,86
29,03
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киевском метро произошло новое ЧП: пассажир упал на рельсы на центральной станции

17 июля, 09:29

Движение по станции "Олимпийская" было прекращено на четыре минуты

Фото из архивов "Сегодня"
Фото из архивов "Сегодня".

Утром в среду, 17 июля, в столичной подземке произошло очередное ЧП: на станции метро "Олимпийская" около часа назад пассажир упал на рельсы.

Как сообщили "Сегодня" в метрополитене, мужчина оказался на рельсах, когда еще поезд не прибыл на станцию. Для того, чтобы поднять его с рельс, движение по станции останавливалось на четыре минуты, а движение по синей ветке метро не прекращалось. Сам мужчина находится в сознании, сильных травм он не получил.

На данный момент столичное метро работает в обычном режиме.

Напомним, на прошлой неделе на станции метро "Оболонь" женщины упала на рельсы и погибла. В связи с инцидентом поезда курсировали на синей ветке только от станции "Теремки" до "Контрактовой площади". Станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра" были закрыты.

Ранее сообщалось, что в конце марта на станции метро "Театральная" столичной подземки произошло ЧП – женщина упала на эскалаторе.

При этом видео давки в киевском метро всколыхнуло соцсети. На одной из станций, где идет ремонт, люди каждое утро чуть не сбивает друг друга с ног. В часы пик давка в метро опасна, поэтому чтобы дойти до выхода вместе с толпой, и не упасть, надо знать, как правильно двигаться.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, метро, чп

Вы сейчас просматриваете новость " В Киевском метро произошло новое ЧП: пассажир упал на рельсы на центральной станции". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киевском метро покажут выставку скульптур от пассажиров

Вчера, 16:15

Выставка откроется в октябре и продлится около месяца

ЧП в метро Киева: женщина, упавшая на рельсы, погибла

12 июля, 10:51

О причинах падения женщины на рельсы не сообщается

Киевское метро возобновило работу после ЧП на станции "Оболонь"

12 июля, 10:18

В подземке сообщили, что метро возобновило работу, но пассажиры сообщают, что вагоны стоят на станциях

В Киевском метро произошло ЧП: закрыты несколько станций на синей ветке

12 июля, 09:29

На станции "Оболонь" пассажир упал на рельсы, закрыты станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра"

На что способно обычное дегтярное мыло

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Гройсман заговорил о повышении "минималки"

Порядок предоставления субсидий изменяется несколько раз в год

Водная диета: худей быстро и дешево

Новое исследование: Почему Млечный Путь не распадается?

Возраст не помеха: женщины, которые стали моделями после 50 лет

Как выбрать антивозрастной крем: полезные рекомендации

Грустная судьба чудесных советских актрис

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Сегодня, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

Вчера, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Предельный тариф: отопление и горячая вода должны подешеветь

15 июля, 07:51

Кабмин своим постановлением установил максимальные тарифы, которые ниже существующих. Эксперты предупредили о рисках

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

15 июля, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь