В Киевском метро заметили молодого зацепера с сигаретой: видео

Пассажиры столичной подземки во вторник, 12 ноября, обратили внимание на молодого парня, который проехался в метро между вагонами с сигаретой в зубах. Соответствующее видео обнародовано в паблике "Киев Оперативный".

Так, молодой человек во время движения поездов достал из кармана сигарету, но не стал ее зажигать. При этом после того, как он заметил обращенные на себя камеры мобильных телефонов, то надел капюшон.

На какой ветке происходили "покатушки", не сообщается.

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Напомним, в Киеве и пригородах участились случаи зацеперства на транспорте. В 2018 году возле Броваров погиб 10-классник, который влез на крышу электрички, чтобы прокатиться с ветерком и сделать зрелищный кадр. Мальчик получил сильный разряд тока и погиб на месте.

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Кроме того, в Киеве на электричке, прибывший на станцию "Борщаговка", увидели бритоголового парня. Теперь правоохранители ищут родителей подростка.

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" усилит патрулирование станций, на которых часто бывают подростки-зацеперы. В частности, любителей опасных селфи будут ловить на станциях "Киев-Пассажирский", "Дарница", "Петровка", "Киев-Волынский", "Фастов", "Беличи", "Ирпень", "Бровары" и других, сообщили в компании.

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