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В киевском метро женщина похитила ребенка (видео)

12 февраля, 19:38

Женщина схватила мальчика и попыталась его увести

В Киеве на станции метро "Лукьяновская" женщина похитила пятилетнего ребенка – она ухватила его за руку и вела за собой. Остановили ее мать малыша и киевляне, ставшие очевидцами инцидента.

Как сообщили в столичном управлении Нацполиции, 32-летнюю уроженку Хмельницкой области задержал их сотрудник, который оперативно прибыл на место происшествия, когда злоумышленница пыталась скрыться.

Начальник управления полиции в метрополитене Киева Михаил Никонов отметил, что похитительнице может грозить до пяти лет тюрьмы. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "покушение на похищение человека".

Ранее мы сообщали о том, что мужчина, убивший двухлетнего сына своей сожительницы, вышел на свободу досрочно проведя в следственном изоляторе около трех лет, вместо 10, которые были назначены судом.

Позже Киевский апелляционный суд отменил решение Шевченковского райсуда о досрочно-условном освобожденииАлександра Балакирева, осужденного за убийство двухлетнего ребенка, однако к тому моменту убийца скрылся в неизвестном направлении.

Это первый случай в истории украинской судебной системы, когда прокуратура обжалует решение суда и возвращает осужденного в тюрьму.

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Киев метро ребенок похищение лукьяновка лукьяновская похитили детей

Источник: Сегодня

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