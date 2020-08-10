В киевском парке мужчина устроил стрельбу (фото)

Инцидент произошел на фоне нетрезвых разборок в парке "Совки"

В столичном парке "Совки" конфликт между двумя нетрезвыми мужчинами закончился стрельбой. Обошлось без пострадавших

Об этом сообщает "Муниципальная стража".

"Двое нетрезвых мужчин выясняли между собой отношения. В ходе спора один из них совершил пять выстрелов из пистолета. Впоследствии оказалось – выстрелы были холостыми. Услышав это, на место происшествия направился наряд "Муниципальной охраны". Нарушители задержаны и переданы полиции", – говорится в сообщении.

Также стражи порядка уточнили, что стрельба велась из стартового пистолета.

Напомним, что под Киевом водитель открыл стрельбу. Стрелком оказался 44-летний житель села Тарасовщина. Он признался полицейским, что таким образом хотел похвастаться оружием перед своим знакомым. Стрелял в небо и, к счастью, из людей никто не пострадал.

Также мы писали, что в центре Киева ранним утром 4 июля возле Бессарабского рынка произошла массовая драка со стрельбой. После ЧП стало известно, что из Украины депортируют восемь участников инцидента.

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