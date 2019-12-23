В киевском парке подростки забрасывают петардами прохожих, чтобы ограбить

Архивное фото "Сегодня"

В Голосеевском парке в Киеве группа подростков 15-16 лет бросают под ноги прохожим петарды, чтобы потом их ограбить. Об этом пишут пользователи паблике "Соседи. Голосеево" в Facebook.

"Стала жертвой неудачной попытки хулиганов, возле Голосеевского озера со стороны леса вблизи ступенек к ул. Рыльского. Группа молодых ребят из четырех человек в возрасте примерно 15-16 лет, используя большие и очень громкие петарды, ослепляют с целью наживы. Шла с магазина, несла два больших пакета с продуктами, остановилась отдохнуть, кинули большую петарду под ноги, меня ослепило и оглушило, повезло, что я находилась возле фонарного столба, затем последовало в мою сторону еще три взрыва, так как деревья помешали, петарды не долетели", – написала Татьяна Штельмах.

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Она уточнила, что инцидент произошел около 19:00 на выходных, она начала кричать, на крики сбежались люди, а подростки убежали.

Напомним, в столице и Киевской области правоохранители раскрыли ряд резонансных преступлений. В Печерском районе задержали двух аферистов, которые на Крещатике обманули киевлянку во время обмена валюты.

Отметим, что столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на камеры видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

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