Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,89
27,7

В киевском парке задержали извращенца, показывавшего женщинам свои гениталии

5 марта, 08:26

Наталья Руда

Инцидент произошел в парке "Партизанской славы"

В парке "Партизанской славы" в Дарницком района Киева муниципальная охрана, патрулирующая парки, задержала мужчину, который показывал женщинами свои половые органы. Об этом сообщается на странице муниципальной охраны в Facebook.

Сообщается, что к представителям охраны порядка обратилась женщина и сообщила, что ее с подругой долгое время преследует неизвестный мужчина и демонстрирует гениталии.

"Для проверки и реагирования на место происшествия отправился очередной патруль. Информация нашла подтверждение, вызвана полиция", – говорится в сообщении.

Фото: муниципальная охрана

Фото: муниципальная охрана

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали мужчину, который подозревается в совершении развратных действий при детях в парке "Сырецкий". Злоумышленником оказался мужчина 1974 года рождения, который до этого не привлекался к уголовной ответственности. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Киевской области киберполиция разоблачила мужчину в создании порнороликов с участием собственных детей – пятилетнего мальчика и двухлетней девочки. Видео продавалось на закрытых тематических форумах.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Киев парк извращенец

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве супруги-заробитчане напали на таксиста, ударили по голове палкой и ограбили (видео)
В Киеве супруги-заробитчане напали на таксиста, ударили по голове палкой и ограбили (видео)Происшествия
Под Киевом перекрыли Одесскую трассу из-за стадиона
Под Киевом перекрыли Одесскую трассу из-за стадионаПроисшествия
Резня под Киевом: задержан подросток, жертвы в реанимации
Резня под Киевом: задержан подросток, жертвы в реанимацииУкраина
В центре Киева орудуют аферисты, обманувшие тысячи пенсионеров по всему миру – СМИ
В центре Киева орудуют аферисты, обманувшие тысячи пенсионеров по всему миру – СМИПроисшествия
В центре Киева малолетние школьники угрожали прохожим из-за замечания (видео)
В центре Киева малолетние школьники угрожали прохожим из-за замечания (видео)Происшествия
Дерзкое ограбление
Дерзкое ограбление "Новой почты" в Киеве: появились неожиданные детали (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...