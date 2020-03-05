В киевском парке задержали извращенца, показывавшего женщинам свои гениталии

В парке "Партизанской славы" в Дарницком района Киева муниципальная охрана, патрулирующая парки, задержала мужчину, который показывал женщинами свои половые органы. Об этом сообщается на странице муниципальной охраны в Facebook.

Сообщается, что к представителям охраны порядка обратилась женщина и сообщила, что ее с подругой долгое время преследует неизвестный мужчина и демонстрирует гениталии.

"Для проверки и реагирования на место происшествия отправился очередной патруль. Информация нашла подтверждение, вызвана полиция", – говорится в сообщении.

Фото: муниципальная охрана

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали мужчину, который подозревается в совершении развратных действий при детях в парке "Сырецкий". Злоумышленником оказался мужчина 1974 года рождения, который до этого не привлекался к уголовной ответственности. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Киевской области киберполиция разоблачила мужчину в создании порнороликов с участием собственных детей – пятилетнего мальчика и двухлетней девочки. Видео продавалось на закрытых тематических форумах.

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