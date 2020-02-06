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В киевском подъезде обнаружили тело мужчины

6 февраля, 13:21

Александр Марущак

По предварительным данным, на теле не обнаружено следов насильственной смерти

/ Фото: Информатор

На Лесном массиве в Киеве, в подъезде жилого дома на улице Шолом-Алейхема, обнаружили мертвого мужчину. В полиции говорят, что тело выявили вчера, 5 февраля, около 17:00.

"На место выезжала следственно-оперативная группа. Тело находилось в подъезде, в районе второго этажа. Личность мужчины не установлена. По предварительным данным, на теле не обнаружено следов насильственной смерти. Причина гибели мужчины станет известна после проведения судмедэкспертизы. Следственным отделом открыто уголовное производство", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Деснянского района.

Участковые опросили жильцов дома. По словам жителей, они впервые увидели этого человека у себя в подъезде.

Ранее в Киеве на улице Героев Севастополя, 22, напротив жилого дома в мусорном баке нашли тело новорожденного ребенка.

Также сообщалось, что на перроне станции столичного метро "Дворец спорта" умерла девятилетняя девочка, страдавшая тяжелой формой ДЦП. Также возле входа на станцию метро "Нивки" осенью обнаружили труп мужчины. Кроме того, сообщалось, что в столичной подземке женщина упала на эскалаторе и получила серьезные травмы:

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Киев труп тело мужчина

Источник: Сегодня

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