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В киевском парке произошел серьезный пожар: сгорели деревянные трибуны

27 мая, 09:15

Инцидент произошел на территории парка "Муромец" в Деснянском районе

Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Фото: kyiv.dsns.gov.ua.

Не для всех в столице минувшие выходные оказались праздничными. В воскресенье, 26 мая, на территории парка "Муромец" в Деснянском районе произошел серьезный пожар: практически полностью выгорели деревянные трибуны возле большой волейбольной площадки. Не исключено, что поджог был умышленным, ведь ЧП случилось ранним утром.

"Сообщение о пожаре в парке поступило в оперативно-координационный штаб в 04:16. По прибытии на место спасатели установили, что огонь уже охватил конструкцию трибун на площади 450 квадратных метров. Пламя также перебросилось на металлический вагончик, в котором хранился спортивный инвентарь. В 5:47 возгорание было ликвидировано. Тушили огонь три единицы техники и 12 человек личного состава", — рассказали в столичной Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Причины происшествия будут выяснять.

Ранее мы сообщали, что в столице произошел пожар в Национальном университете культуры и искусств. Огонь вспыхнул на втором этаже, в помещении деканата факультета отельно-ресторанного и туристического бизнеса.

Также напомним, что в Киеве 39-летний мужчина поджег квартиру бывшей жены на седьмом этаже многоэтажки, когда в ней находилась сестра бывшей супруги со своим 10-летним сыном и матерью. Инцидент произошел на улице Сергея Лифаря в Деснянском районе.


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Тег Киев, пожар, Муромец

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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